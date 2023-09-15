اليوم.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات atm بنك ناصر

أفادت فضائية “دي إم سي” فى تقرير بثته عبر برنامج “ نشرة الأخبار” تقديم الإعلامي “ هيثم سعودي” بأن وزارة التضامن الاجتماعي بدأت صرف المساعدات النقدية ضمن برنامج تكافل وكرامة للاسر المستفيدة عن شهر سبتمبر، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي وذلك للاسرالأولى بالرعايا وكبار السن وزوي الاحتياجات الخاصة.

تغذية جميع ماكينات الصرف الآلي لبنك ناصر

وأكدت وزارة التضامن تغذية جميع ماكينات الصرف الآلي لبنك ناصر بالسيولة اللازمة لصرف مستحقات المتسفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" خلال يومي الجمعة والسبت.

وتواصل وزراة التضامن الاجتماعي صرف معاشات سبتمبر لاصحاب المعاشات لمن تخلفوا عن الصرف في الوقت المحدد من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.