تأهلت لأولمبياد باريس.. يمنى عياد تتوج بفضية بطولة أفريقيا للملاكمة

حصدت يمنى عياد لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، فضية التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري.

وحصلت "عياد" على الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام المغربية وداد برطال بالنقاط بنتيجة 5-0، في منافسات وزن تحت 54 كجم.

وكانت الملاكمتان قد ضمنتا المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصعدت يمنى عياد للنهائي بعد تفوقها على الجزائرية فاطمة الزهراء حجالة بنتيجة 3-1.

وكانت يمنى قد حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من عبد الله السعيد ، وزن تحت51 كجم وأمير محمد في وزن تحت 57 كجم، وعمر عبد العزيز، وزن تحت 63.5 كجم، وعمر العوضي في وزن تخت 71 كجم، وعبد الرحمن عرابي، وزن تحت 80 كجم وحازم نادر، وزن تحت 92 كجم ويسري رزق، وزن فوق 92 كجم وحبيبة إبراهيم، وزن تحت 50 كجم ويمنى عياد، وزن تحت 54 كجم وروان عزت في منافسات وزن تحت 57 كجم ورحمة محفوظ في وزن تحت 60 كجم.