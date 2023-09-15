حل لغز عن مرض الزهايمر حيّر العلماء عقودًا

اكتشف علماء كيفية موت خلايا الدماغ لدى مرضى الزهايمر، حيث كان ذلك لغزا حير العلماء لفترات طويلة.

ووفق ما نشر في موقع ساينس العلمي، يرتبط البروتينات غير الطبيعية التي تتراكم في الدماغ مع «التنخر»، وهو شكل من أشكال الموت الخلوي.

ووُصفت النتائج بأنها «رائعة» لأنها تعطي أفكاراً جديدة لعلاج المرض

يُعدّ فقدان خلايا الدماغ، التي تسمى الخلايا العصبية، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أعراض مرض ألزهايمر، بما في ذلك فقدان الذاكرة.

وهذا ما يعتقد الباحثون في معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة بجامعة كوليدج لندن وجامعة لوفين في بلجيكا أنه يحدث الآن.

تظهر تشابكات تاو وتبدأ خلايا الدماغ في إنتاج جزيء محدد يسمى MEG3 يؤدي إلى الوفاة عن طريق التنخر. نخر الخلايا إحدى الطرق التي تستخدمها أجسامنا عادة لتطهير الخلايا غير المرغوب فيها أثناء تكوين خلايا جديدة.

ونجت خلايا الدماغ عندما تمكن الفريق من حجب MEG3.