الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة ضد إيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على "29 مسؤولا وكيانا في إيران"، من بينهم 25 هيئة، و3 وسائل إعلام، وشركة تعمل في مجال الرقابة، وذلك وفقا لما نشره موقع “إيران إنترناشونال”.

وأوضح الموقع الإيراني، أن من أبرز المسؤولين الذين فرضت عليهم العقوبات؛ نائب قائد الحرس الثوري الإيراني غلام حسين غيب بروار، والمتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الخميس، إن الكتلة تلقت رسالة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا تعلن فيها نيتها عدم رفع العقوبات عن إيران في 18 أكتوبر.

وفي وقت سابق، أفاد موقع إيران إنترناشونال، بأنه من المقرر أن يتم تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، ربما في 18 سبتمبر، عشية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.