لماذا أوقفت أوكرانيا الهجوم المضاد أمام القوات الروسية ؟

كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 أسباب توقف أوكرانيا عن مواصلة الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وقالت الصحيفة البريطانية إن القوات الأوكرانية علقت الهجوم المضاد بسبب خسائر المعدات الغربية وسوء التقدير في استراتيجية العمليات.

وأضاف "فايننشال تايمز" أنه "تم تدمير ما يقرب من خمس المعدات العسكرية التي قدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" للهجوم المضاد خلال المرحلة الأولى من العملية في مايو ويونيو ولهذا السبب، اضطرت كييف إلى التوقف وإعادة التفكير في الاستراتيجية".

القوات المسلحة الأوكرانية، بدلا من استخدام المركبات المدرعة، تحولت إلى التكتيكات القتالية لاستنزاف العدو باستخدام مجموعات هجومية.