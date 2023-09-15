سائق مغربي يتاجر بالمساعدات الممنوحة لأهالي ضحايا الزلزال

ضبطت قوات الأمن المغربية سائقا حاول بيع المساعدات التي كان ينقلها على سيارته إلى أهالي ضحايا زلزال المغرب.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الشرطة القضائية بمدينة سطات، تمكنت مساء أمس الخميس 14 سبتمبر 2023، من ضبط سائق مركبة يشتبه تورطه في محاولة الاستيلاء على كمية من المواد الاستهلاكية المقدمة في إطار الدعم التضامني لضحايا الزلزال.

وقالت صحيفة "هسبرس" المغربية، أن الأمن الوطني بالمملكة تفاعل بسرعة وجدية مع بلاغ تقدم به سائق سيارة أجرة، أوضح فيه أن المشتبه فيه عرض عليه اقتناء مواد استهلاكية بثمن تفضيلي، وهو ما جعله يشك في مصدر وطبيعة السلع المعروضة للبيع.

وتمكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلع التي كانت مسلمة له من إحدى الجمعيات المدنية بالعاصمة الرباط على أساس نقلها على متن مركبته النفعية بمقابل مادي نحو المناطق التي ضربها الزلزال.