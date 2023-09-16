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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي
دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليار درهم منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليار درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق في دبي  من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

 منطقة البرشاء

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.88 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

دبي التصرفات العقارية الشقق الفلل مليار درهم

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