لم يلتفت للوظيفة.. شاب يؤسس أول ورشة للأثاث المعدني في الوادي الجديد

يعد أحمد سيد حموده من مركز بلاط بالوادي الجديد وصاحب الـ35 عام أول شاب يؤسس ورشة أثاث معدني ببلاط.

يقول أحمد أنه خريج خدمة اجتماعية 2010 وبيحضر تمهيدي ماجستير تخصص إداره مدرسية.

في البدايه يقول إنه تعلم مهنة النجارة من والده وكنت متخصص في صناعة الموبيليا والمطابخ وبعد أن اتجه تفكير الناس الي الالوميتال اصريت أن اتجه الي أن اتعلم كل نا يخص صناعة الالوميتال وبالفعل أتقنت الصنعه على يد أباطرة الالوميتال بمركز البدرشين بالقاهره وبعد ذلك فكرت في إقامة ورشة لتصنيع الالوميتال وتقدمت بطلب للوحده المحليه لاستلام قطعة أرض بالمنطقه الصناعيه.

وتابع أنه استلم الأرض ف 2020 وفي البدايه كان الموضوع صعب حيث استهلك مني جهد ومال بصفه كانت غير متوقعه ولكن بتوفيق الله ومع اصراري قمت بتاسيس اول ورشة باسمي للالوميتال والاثاث المعدني بمركز بلاط.



وأوضح أنه في البدايه قوبل بتشجيع اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم ولكن للأسف التنفيذين في الوحده المحليه متناسيين المنطقه الصناعيه وحتي الان لم يتم توصيل الصرف الصحي رغم تعدد الشكاوي والمطالبات مع العلم انني تقدمت بمقترح اننا نقوم بتوصيل الصرف الصحي علي نفقاتنا الخاصه الا أن المقترح قوبل بالرفض.

وأكد أنه منذ قام بتشغيل الورشه وساهم في القضاء علي البطاله وتوفير فرص عمل حيث يعمل معه ف الورشه عدد من الشباب لاباس به.

ووجه أحمد رساله للمسؤولين وعلي راسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة استكمال المرافق للمنطقه الصناعية ببلاط لان معظم الورش مازالت مغلقه.

https://fb.watch/n4fweop_J7/?mibextid=Nif5oz