تعليم الوادي الجديد: تدريب 90 معلما للكشف المبكر على طلاب المدارس

قال المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين، لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة ومديرية التربية والتعليم تحت عنوان «الكشف المبكر عن الاضطرابات الانمائية لدى طلاب المدارس» .

واوضح أن البرنامج استهدف تأهيل وتدريب ٩٠ معلما ومعلمة من مختلف مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ لاكتشاف الاضطرابات وآليات التعامل الأمثل مع أصحابها.



وأضاف أنه من المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي بكافة مراكز المحافظة خلال الأيام القادمة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتأهيل أكبر عدد من المعلمين.