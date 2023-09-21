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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مقارنة كاملة iPhone 15 ولا iPhone 14 | أيهما الأفضل

مقارنة كاملة iPhone
مقارنة كاملة iPhone 15 ولا iPhone 14

أطلقت آبل الأمريكية أحدث سلسلة هواتف لها وهي آيفون 15 من خلال 4 إصدارات، ومن بين أميز إصدارات السلسلة يأتى iphone 15 بسعر ومواصفات مغرية تجعله خياراً مميزاً، وفى نفس الوقت يزاحمه فى قائمة الخيارات شقيقه السابق iphone 14.

وفى هذه المقارنة نستعرض أبرز ميزات الهاتفين، لنسهل عليك قرار شراء أحدهما، من خلال تقديم كل المواصفات، وكذلك سعر كلا الهاتفين.

التصميم

يأتى iPhone 15 بتصميم بالكامل من الألومنيوم المعاد تدوريه، بينما هاتف iPhone 14 من الألومنيوم.

iPhone 15

الشاشة

يتشارك الهاتفان في نفس مقاس الشاشة 6.1 بوصة، من نوع  Super Retina XDR OLED، وكذلك النوتش، مع معدل تحديث بسرعة 60 هيرتز فى الثانية، ولكن iPhone 15 بحواف أقل.

iphone 15

الكاميرا

يقدم هاتف iPhone 15 بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

iPhone 15 Pro 

بينما هاتف iPhone 14 بكاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

الأداء

جاء iPhone 15 بمعالج Apple A16 Bionic، وهو نفس المعالج الموضوع فى هاتف آيفون 14 برو، ومن ناحية ذاكرة الوصول العشوائية توفر آبل ذاكرة وصول عشوائي رام لهاتفها iPhone 15 سعة 6 جيجابايت، بينما هاتف iPhone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، ونفس سعة ذاكرة الوصول العشوائي رام 6 جيجابايت.

iPhone 14

البطارية

يحتوى iPhone 15 نفس بطارية iPhone 14 وهي بسعة 3279 مللى أمبير، ولكن الأول أفضل قليلاً بفضل قوة المعالج التى ستقلل من استهلاك البطارية.

بطارية آيفون

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 يأتى بسعر 799 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت، مع 5 ألوان.

iPhone 15 

بينما iPhone 14 بداية من بسعر 699 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت أيضاً، مع 6 ألوان.

 

iPhone 14

بكل تأكيد يتفوق هاتف iPhone 15 من ناحية المواصفات قليلاً  بينما عامل السعر يؤيد iPhone 14 الذى يأتى بمعالج قوي أيضاً، ويشترك الهاتفين فى معظم المواصفات، لذلك سيكون القرار وفقاً لميزانتيك.

iphone 15 آيفون 15 iPhone 14 iPhone آيفون

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