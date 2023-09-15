حسام موافي يكشف علاقة الفشل الكلوي بارتفاع ضغط الدم.. فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني مرضى الفشل الكلوي من عدم شرب المياه، مشيرا إلى أن مريض الكلى يرتفع ضغطه بطريقتين، الأولى منها عندما يقل دم مريض الكلى في الجسم.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، الفرق بين العلاج والشفاء، معقبًا: «الطبيب يشخص الحالة ويكتب لها العلاج، ولكن الشفاء من عند الله».

ضغط الدم

وتابع حسام موافي : الشخص الذي يقوم بغسيل الكلى، عادة ما يصاب بارتفاع ضغط الدم لعدة أسباب مختلفة منها طبية وأخرى سلوكية للمريض، لذا يجب على مريض الكلى الالتزام بكمية المياه التي حددها له الطبيب.

وأوضح موافي، أنه لا يوجد مريض مصاب بالفشل الكلوى ولا يعاني من ارتفاع مستوى هرمون الغدة المجاورة للغدة الدرقية.

