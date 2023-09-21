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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر iphone 15 Pro Max فى السعودية .. أقوي آيفون فى العالم

iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro Max

يتربع بكل تأكيد جوال آيفون 15 برو ماكس على عرش الجوالات الرائدة قبل ظهوره بين أيدي المستحدمينن بفضل ميزاته التى تجعله الفضل والأقوي والأسرع بلا أى منافس,

يمكنك الحصول على هاتف iphone 15 Pro Max فى السعودية سعة 256 جبجابايت مقابل 5700 ريال سعودي، سعة 512 جيجابايت بسعر 6700 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7700 ريال.

يذكر أن iphone 15 Pro Max يأتى بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية؛ والتى تضمن لك تجربة مشاهدة مميزةقد تكون الأفضل فى السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.

iPhone 15 Pro Max

ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C (طالما أن لديك الكابل المناسب).

جاء iPhone 15 Pro Max بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسية، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x. 

iPhone 15 Pro Max

زودت آبل iPhone 15 Pro Max بمعالج آبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج فى هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيل ios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الإستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.

جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max جاءت بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

آيفون 15 برو ماكس iPhone السعودية iPhone 15 Pro Max الجوالات الرائدة

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