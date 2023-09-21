عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

يقدم هاتف آيفون 11 واحدة من أفضل التجارب فى عالم آبل بفضل الميزات التى يدقمها مقابل سعر مميز ومغري، حيث يمكنك الحصول على 11 iphone بسعر 12 ألف جنيه فقط.

وفقاً لموقع “ايباى” الأمريكي، يمكنك شراء iphone 11 جديد سعة 128 جيجابايت، بسعر 381 دولاراً أمريكياً مايعادل 12 ألف جنيه مصري من الولايات المتحدة الأمريكية.

آيفون 11

يذكر آن هاتف iphone 11 صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiphone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 11 باللون الأخضر، نسخة 128 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير.