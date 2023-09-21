عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

آيفون 11
آيفون 11

يقدم هاتف آيفون 11 واحدة من أفضل التجارب فى عالم آبل بفضل الميزات التى يدقمها مقابل سعر مميز ومغري، حيث يمكنك الحصول على  11 iphone بسعر 12 ألف جنيه فقط.

وفقاً لموقع “ايباى” الأمريكي، يمكنك شراء iphone 11 جديد سعة 128 جيجابايت، بسعر 381 دولاراً أمريكياً مايعادل 12 ألف جنيه مصري من الولايات المتحدة الأمريكية.

آيفون 11

يذكر آن هاتف iphone 11 صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

يأتى هاتفiphone 11 شاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراء نسختك من هاتف آيفون 11 باللون الأخضر، نسخة 128 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير.

ايفون 11 11 iphone iPhone آيفون ايباى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

عقوبات مرعبة غير مسبوقة| قانون جديد للحجاب بإيران يجرّم نساءها والأجانب

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|منصة X لن تكون مجانية إيلون ماسك يثير الجدل.. وتحذير للفتيات من تريند خطير على تيك توك

كاميرات خفية .. احذر عند شرائك موبايل مُستعمل عبر الإنترنت | تفاصيل

لمحبي الأناقة.. أرخص وأقوى موبايل شاومي للشباب والطلبة 

تحذير للفتيات والسيدات من "تريند" خطير على تيك توك

فئة 5 آلاف جنيه.. أفضل موبايل Oppo لمحدودي الدخل في السوق

أخبار التكنولوجيا|مواصفات موبايل Redmi Note 13 الخارق بسعر رخيص .. إزاي متخليش الإنترنت المنزلي يخلص قبل معاد التجديد

أخبار التكنولوجيا| أشيك موبايل للبنات شبيه آيفون وسعره مناسب جدا.. هونر Honor تزلزل الأسواق بهذا الهاتف

وان بلس تتحدى بتابلت OnePlus Pad Go الأرخص

ترشيحاتنا

محمد بن سلمان: السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

عرض على iphone 11 جديد بـ 12 ألف جنيه فقط

زلزال مدمر بمصر .. أول رد رسمي من البحوث الفلكية بشأن توقعات العالم الهولندي

أستاذ بزراعة عين شمس: المشروعات القومية منحت المنتج المصري ثقة بالأسواق الخارجية .. فيديو

ولي العهد السعودي: سنحصل على سلاح نووي إذا تمكنت إيران من ذلك

خالد عبد العزيز : الحوار الوطني أتاح لي الاستماع لاقتراحات المواطنين على أرض الواقع|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أصبحت شابة .. لينا أحمد الفيشاوي تظهر بعد حلاقة شعرها زيرو

إطلالة جريئة .. رانيا يوسف تثير ضجة بظهورها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ