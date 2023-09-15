بناء على طلب بغداد..الأمم المتحدة تنهي تحقيقها بشأن متطرفي داعش خلال عام

صوت مجلس الأمن يوم الجمعة بالإجماع على إنهاء التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة في أنشطة متطرفي تنظيم داعش في العراق بعد عام من الآن. وجاء التصويت بناء على طلب الحكومة العراقية.

أشار القرار الذي رعته المملكة المتحدة إلى أن بغداد طلبت أيضًا من محققي الأمم المتحدة تسليم الأدلة التي جمعوها حتى الآن إلى الحكومة، حتى تتمكن السلطات العراقية من متابعة أعضاء داعش، وكذلك محاسبة أولئك الذين ساعدوا وموّلوا "هذه المنظمة الإرهابية".

ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، شكل مجلس الأمن في سبتمبر 2017 فريق التحقيق – بناء على طلب العراق أيضا – لجمع الأدلة ضد أعضاء تنظيم داعش لاستخدامها في المحاكمات.

قال كريستيان ريتشر، رئيس الفريق، للمجلس في يونيو، إن محققيه كانوا يجمعون أدلة حول تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل متطرفي تنظيم داعش ويعززون توثيقهم حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم التي ترتكبها الجماعة المتشددة ضد الأطفال والمسلمين الشيعة والمسيحيين واليزيديين.

واستولى تنظيم داعش على حوالي ثلث العراق في عام 2014، إلى جانب مساحة كبيرة من الأراضي في سوريا، وأعلن الخلافة المزعومة في جميع أنحاء المنطقة. وتم إعلان هزيمتها في العراق عام 2017 بعد معركة استمرت ثلاث سنوات. ومع ذلك، تواصل خلايا داعش النائمة شن هجمات حتى يومنا هذا في كل من العراق وسوريا.

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للمجلس إن فريق الأمم المتحدة دعم عمليات التنقيب عن المقابر الجماعية، وسهل إعادة الرفات إلى عائلات الضحايا، وعمل بشكل وثيق مع القضاة والمدعين العامين العراقيين، خاصة في جمع الأدلة.

قالت: "لقد أتاحت للناجين، بما في ذلك ضحايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، فرصًا للإدلاء بشهاداتهم بأمان مع احترام حقوقهم بالكامل". "ولقد أتاحت العلاج النفسي والاجتماعي بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية، مما وفر تأثيرًا حقيقيًا للناجين".

يطلب القرار من الأمين العام أنطونيو جوتيريش تقديم تقرير بحلول 15 يناير بشأن توصيات لتنفيذ طلب العراق للحصول على أدلة حصل عليها فريق الأمم المتحدة. ويطلب مجلس الأمن أيضا أن يحدد الفريق، بموافقة الحكومة العراقية، كيفية تبادل الأدلة مع الدول الأخرى وإبلاغ بغداد بأي دليل تم تقديمه بالفعل إلى دول ثالثة.

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن بريطانيا ستعمل مع الحكومة العراقية لمواصلة "إرث" فريق الأمم المتحدة، سواء في العراق أو في جميع أنحاء العالم.

يوم الأربعاء، أصدرت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهي إيزيدية اختطفها مقاتلو تنظيم داعش وأصبحت عبدة جنسية، ومحاميتها البارزة في مجال حقوق الإنسان، أمل كلوني، بيانا يسلط الضوء على دعمهما لمهمة الفريق ويعربان عن قلقهما. أن ولايتها قد لا يتم تجديدها.

قالوا في بيان مشترك إن الأدلة والشهادات التي جمعها الفريق "أظهرت عمق" وحشية داعش - ليس فقط ضد الإيزيديين ولكن أيضًا ضد الأقليات الأخرى.

وطالب مراد وكلوني بتمديد ولاية الفريق للحفاظ على الأدلة لاستخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية وبناء "قدرة العراق في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم الدولية".