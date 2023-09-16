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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الدولة المصرية حققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين.. فيديو

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تحت عنوان “الحماية الاجتماعية وتنمية الصعيد.. ركيزتان لبناء الإنسان في مصر”.

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وأكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن الدولة المصرية حققت العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

 

وأضاف الكاتب الصحفي أحمد رفعت: “برنامج الحماية الاجتماعية أولى اهتماما خاصا بالمرأة المصرية”٫ موضحا: “برنامج تكافل وكرامة قدم محفزات كبيرة للأسر المصرية”.

 

وأشار وأضاف الكاتب الصحفي أحمد رفعت: “الدولة أعفت فئات كثيرة من المصروفات الداسية وهذا نوع من الدعم".

 

 

الحماية الاجتماعية الإعلامي محمد سعيد محفوظ الإصلاح الاقتصادى العدالة الاجتماعية الكاتب الصحفي أحمد رفعت المرأة المصرية

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