مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟

فازت شركة إنشاءات تركية بملكية مدرستين وطرحتهما للبيع بعد فوزها بدعوى قضائية ضد الدولة بسبب عدم التزام الأخيرة بشروط العقد.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم عرض مدرستين حكوميتين في مقاطعة بورصة غربي تركيا للبيع من قبل شركة بناء المدرستين بعد فوزها بملكية المبنيين بسبب فشل سلطات الدولة في الالتزام بعقد ملزم.

وقال يليز توي، رئيس فرع نقابة موظفي التعليم، لوكالة أنباء أنكا، إنه تم مؤخرا طرح المدرستين للبيع مقابل 300 مليون ليرة تركية (حوالي 11.1 مليون دولار)، وتم نقل ملكية المدرستين إلى شركة البناء بعد ذلك والتي فازت بدعوى قانونية ضد الدولة التركية بسبب عدم امتثال الأخيرة لشروط العقد.

وأضاف توي: "حصلت شركة البناء على إيجار من الدولة لمدة ثماني سنوات بعد بناء المدارس، وكان من المفترض أن يتم نقل ملكية المدارس أخيرًا إلى الدولة هذا العام، لكن الشركة قدمت شكوى بشأن مزاعم بأن الدولة لم تستوف شروط العقد، وفازت بالقضية. وتمتلك الشركة الآن كامل حقوق الملكية ملكية المدارس".

وأشار إلى أن "هذه هي الحالة الأولى التي يتم فيها عرض المدارس الحكومية للبيع ولم يحدث هذا من قبل، ويظهر إلى أين أوصلتنا سياسة التعليم التي يحركها السوق في نهاية المطاف ويؤسفنا أن نرى أن الدولة الآن غير قادرة على بناء اقتصادها".