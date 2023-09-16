أسعار حلوي المولد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مجمعاتها الاستهلاكية حلوى المولد النبوي بجودة عالية وبتخفيضات تصل الى 25% لتخفيف العبء على المواطنين ،حيث تم ضخها بما يقارب 1300 مجمع استهلاكي.

وأعلن وزير التموين و التجارة الداخلية علي المصيلحي ،أنه تم تصنيع حلوي المولد يالمخابز والشركة القابضة للصناعات الغذائية شركاتها التابعة.

أسعار حلوي المولد

أكد اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية ،بعبوات تبدأ من 1 كيلو مشكل بسعر 100 جنيه، و2 كيلو مشكل بسعر 200 جنيه للعبوة.

تابع :هناك كميات كبيرة من حلوى المولد يتم ضخها يومياً حسب طلب المواطنين، مشيراً إلى أن مصانع الشركة ومخابزها التزمت بأقصى معايير الجودة في صناعة حلوى المولد النبوي الشريف.

وتتلقي وزارة التموين تقريراً يومياً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول الكميات المطروحة من حلوى المولد النبوي الشريف واسعارها وجودتها ايضاً وذلك بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم الوزارة .