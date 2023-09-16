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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. أهداف صندوق الوقف الخيري .. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون صندوق الوقف الخيري، على أن ينشأ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ووفقا للقانون، يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

 - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

 - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

 - المساهمة في تطوير العشوائيات .

 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

 - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

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