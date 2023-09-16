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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتحاد طلاب جامعة المنصورة يشاركون بجلسة التمكين السياسي للشباب بالحوار الوطني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 شارك اتحاد طلاب جامعة  المنصورة بالحوار الوطني تحت رعاية الدكتور شريف  خاطر رئيس الجامعة
وريادة الدكتور احمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور محمد صبري سرايا منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.
 وشارك وفد اتحاد طلاب  جامعة المنصورة في جلسة الحوار الوطني المصري بعنوان التمكين السياسي للشباب ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية وذلك بدعوة من النائب احمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني.
وشارك الطالب علي إسماعيل رئيس اتحاد طلاب الجامعة والطالب محمد الزمر نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وا أحمد العشري مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة بتوصيات خاصة بتمكين الشباب و دعم الاتحادات الطلابية وكيفية العمل على تطويرها.
 

 

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