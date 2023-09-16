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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوجه نصيحة للنادي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير رساله لنادي الاهلي بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية، في بطولة السوبر الإفريقي.


 وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك:"الحمد لله فيتوريا طلع براءة وكان هيشيل الليلة لو مسابش لعيبة الأهلي"💣 .. شوبير يوجه نصيحة للنادي الأهلي🦅".

 

وجاء تشكيل الأهلي خلال المباراة، كالتالي: محمد الشناوي ، ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ، ومحمد هاني وعليمعلول، وامام عاشور وديانج ومروان عطية ورضا سليم وكهربا.

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