مش مستواه.. وليد صلاح يعلق على آداء إمام عاشور في السوير الافريقي

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على آداء الاعب إمام عاشور بعد انتهاء مباراة الاهلي مع اتحاد العاصمةالجزائري

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات إذاعية لبرنامج “مع شوبير”: مش ده مستواه وعنده أحسن من كده بكتير".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، فيبطولة كأس السوبر الإفريقي ، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الإفريقي اليوم، للمرة الأولىفي تاريخه.

وقال جمال الشريف في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : قرارات الحكم في مباراة كأس السوبر الإفريقي كانت جيدةوإلغاء هدف كهربا صحيح بنسبة 100 % وذلك لان القانون يتيح لحارس المرمي مسك الكرة بيد واحده في منطقة الـ6 يارده وبالتالي تدخل كهربا وإحرازه هدف كان وجوب إلغاءه.

وأوضح جمال الشريف : احتساب ضربة جزاء لصالح اتحاد العاصم الجزائري قرار صائب من الحكم وتدخل مروان عطيةكان يستحق إحتسابة وبالتالي فإن معظم القرارات في المباراة كانت صحيحة .

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكملتقنية الفيديو

كما توج أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الإفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدفدون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.