صحف الكويت|تحقيقات بشأن انهيار سدّي درنة في ليبيا.. ماكرون: السفير الفرنسي في النيجر "محتجز كرهينة"

مصر.. وثائق سفر فورية لإعادة الناجين من فيضانات ليبيا

أمريكا ترحب بوصول وفد حوثي إلى الرياض لاستكمال محادثات السلام

منظمة الهجرة الدولية: 38 ألف شخص نزحوا من المناطق المنكوبة في ليبيا

زيلينسكي يزور واشنطن وسط انقسامات بشأن الدعم العسكري

بلينكن: ليس لديّ علم بوضع وزير الدفاع الصيني



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الخارجية المصرية أعلنت تقديم وثائق سفر فورية لإعادة الناجين من فيضانات ليبيا، مؤكدةً أنها تتابع أحوال المصريين في الشرق الليبي وتنسق جهود إنقاذ الناجين وتهيب بالابتعاد عن المناطق المنكوبة من الإعصار دانيال وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية المصرية في بنغازي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد أن زيارة وفد حوثي للسعودية "هي الزيارة الرسمية الأولى لممثلي الحوثيين إلى الرياض منذ بدء الحرب في اليمن قبل ما يقرب من عقد من الزمن"، مضيفًا أن "ذلك يأتي بعد ما يقرب من 18 شهرا متتاليا من الهدوء الذي بدأ بعد دخول الهدنة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة، حيز التنفيذ لأول مرة في الثاني من أبريل 2022".

وقالت "الجريدة" إن النائب العام الليبي الصديق الصور أعلن أنه سوف يتم مع السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة لتحديد أي تقصير أو إهمال فيما يتعلق بسدي درنة، اللذين انهارا بفعل إعصار دانيال الذي ضرب شرق ليبيا. وأضاف النائب العام في مؤتمر صحافي، أن التحقيقات تركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدين، وكيف صرفت وتشمل السلطات المتعاقبة.

ونقلت "الوطن" عن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا قولها إن أكثر من 38 ألفاً و640 شخصاً نزحوا من المناطق الأكثر نكبة في شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات، مشيرةً إلى وفاة أكثر من 5000 شخص، فيما سجلت المستشفيات 3 آلاف و922 حالة وفاة، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية.

دوليًا، نقلت "القبس" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن المجلس العسكري الحاكم في النيجر يحتجز السفير الفرنسي في نيامي "كرهينة"، مشيرًا إلى أن الطعام الوحيد الذي يحصل عليه هو عبارة عن "حصص غذائية عسكرية"، وقال إنه "في الوقت الذي اتكلم فيه معكم، فإن سفيرنا في النيجر وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية الفرنسية، محتجزون كرهائن داخل السفارة الفرنسية".

وأضاف ماكرون أن المجلس العسكري "يرفض إمداد أعضاء السفارة بالطعام"، لافتاً إلى أن السفير "يحصل على طعامه من حصص غذاء عسكرية".

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لزيارة الكونجرس الأمريكي في واشنطن، الخميس، والاجتماع في وقت لاحق مع نظيره الأميركي جو بايدن، وذلك وسط انقسامات في الولايات المتحدة بين المشرعين بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقالت "الراي" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه "ليس لديّ علم بوضع وزير الدفاع الصيني" لي شانج فو والذي ذكرت وسائل إعلام بأنه "موقوف قيد التحقيق" منذ نحو أسبوعين.