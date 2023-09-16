في عيد ميلادها.. شاهد ظهور نادر لـ ليلى نظمي بعد الحجاب

يوافق اليوم السبت 16 سبتمبر، عيد ميلاد الفنانة ليلى نظمي، الـ 78، إذ ولدت بمثل هذا اليوم عام 1945، وقدمت العديد من الأغاني التي لا تنسى.

ليلى نظمي ومسيرتها

ولدت ليلى مرسي محمد نظمي الشهيرة بـ ليلى نظمي، بمدينة الاسكندرية، وقد اشتهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت من أهم المطربات للون الشعبي ومازالت اغانيها تذاع في الأفراح ومنها: "ما اخدش العجوز انا . وادلع يا عريس يا ابو اللثة نايلون .. وحماتي يا نينا دلوعة عليا".

ليلى نظمي واعتزالها

وقالت ليلى نظمي في حوار صحفي سابق لها: "ابنى سبب اعتزالي، فهو من تلاميذ عمرو خالد، وسطى وغير متشدد، وفى أحد الأيام طلب منى ابنى الاستماع إلى ألبوم له عن الحجاب، فتأثرت جدا لكن رفضت وقتها الاستماع إلى الألبوم الدينى".

وأضافت ليلى نظمي في حوارها: "قررت ارتداء الحجاب، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عمرو خالد وعدد من تلاميذه، وتأثرت جدا هذه المرة، بعد أن شاهدت تلاميذه يساندوننا".



أخر ظهور لـ ليلى نظمي

وقبل 6 سنوات، وبالتحديد في حفل زفاف الفنانة المغربية جنات مهيد، ظهرت الفنانة المعتزلة ليلى نظمي، حينما نشرت جنات صورة تجمعها بها، حيث التقطت الصورة خلال حفل الزفاف.

وعلقت جنات على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، آنذاك، قائلة: "مع الفنانة الكبيرة ليلي نظمي .. شرفتينا ونورتينا".

وقد جاءت طلتها مختلفة فقد ظهر الجدية والالتزام وزاد ظهورها بالحجاب من تغيير طلتها المرحة التي اعتاد عليها جمهورها.