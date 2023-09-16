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رئيس التحرير
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تعليم

تعيين 14 رئيسًا جديدًا لمجالس أقسام بكلية طب قصر العيني

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة للعمل رؤساء مجالس أقسام علمية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة بكل من الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بهما على جميع المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يساهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية.

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وحدد الدكتور الخشت للقيادات الجديدة عددا من المهام العاجلة وذات الأولوية والتي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021/ 2025 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع المستشفيات والتعليم الطبي كجامعة من الجيل الرابع.

ووجه رئيس الجامعة، بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل.

وشملت القرارات تعيين الدكتور عبد الهادي طه إمام أبو سنة رئيسًا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتورة منى يحيى توفيق الرخاوى رئيسًا لمجلس قسم الأمراض النفسية، والدكتورة هالة محمود نجيب حسنى رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا، والدكتورة نسرين محمد عبد المجيد محمد الغرباوى رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والدكتورة شيرين صلاح الدين محمد غالب رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية، والدكتورة سهى على على المرسى رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجيا الطبية، والدكتور وليد عاطف محمد عبيد رئيسًا لمجلس قسم جراحة العظام، والدكتور مصطفى عبد المحسن محمد عبد المولى رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية، والدكتور أحمد أسامة توفيق قداح رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال، والدكتورة جيهان على أحمد الخولي رئيسًا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، والدكتورة غادة محمود احمد خفاجي رئيسًا لمجلس قسم طب العائلة، والدكتور عمرو بسطويسي أحمد رئيسا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد عبد المجيد عطية عبد المجيد رئيسًا لمجلس قسم التوليد وأمراض النساء، والدكتورة هالة عصام الدين محمد كحله رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة.

الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة تكليف 14 قيادة كلية طب قصر العيني Jobs Education

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