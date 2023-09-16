هيفضل بابا الشغلانة.. إبراهيم فايق يرد على أحد الجمهور بعد هزيمة الأهلي

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، على مباراة السوبر الإفريقي بعد خسارة النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ورد على سؤال آحد متابعيه “مين بابا الشغلانة” بآن: "‏الأهلي برضه.. صاحب الرقم القياسي في إفريقيا.. سواء سوبر إفريقي أو دوري أبطال إفريقيا.. خسارة النهاردة لا تمحي تاريخ بابا الشغلانة في افريقيا".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.