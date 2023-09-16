مروة فخري: نسب إنجاز مشروع مبادرة «حياة كريمة» داخل القرى تتخطى الـ90%

قالت مروة فخري، المدير التنفيذي لحياة كريمة، إن المبادرة تضم جميع مناحي الحياة، فهي توفر جميع الخدمات للقرى والريف، مشيرة إلى أن نسب الإنجاز تتخطى الـ 90% في العديد من القرى.

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في إنشاء وحدات صحية في كل قرى المرحلة الأولى للمبادرة، بنسبة تشغيل 54% من كثافتها.

واستطردت: “القوافل الطبية متواجدة في كل قرى مبادرة حياة كريمة بلا استثناء وفي كل التخصصات، وفي حالة وجود حالات مختصة تتطلب تدخلا كبيرا، يتم تحويلها إلى أقرب مستشفى”.

وتابعت: “نستهدف إحداث تنوع في قوافل حياة كريمة الطبية، لخدمة جميع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات الصحية”.

وذكرت أن المبادرة تستهدف تطوير مشاريع الصرف الصحي ومياه الشرب والمدارس أيضا.