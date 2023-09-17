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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

متتكلمش عشان متتهزأش.. كواليس خناقة مصطفى قمر بسبب فيلم أولاد حريم كريم

صدى البلد

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه يعتزم مقاضاة الفنان مصطفى قمر بعد هجومه عليه من خلال صفحته الرسمية والإساءة له على حسب تعبيره عقب انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم.

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وأضاف طارق الشناوي خلال حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي أنه لا يقبل بالإهانة التى تعرض لها من مصطفى قمر كونه انتقد عملا فنيا، مشيرا إلى أن مصطفى قمر قام بسبه علنيا وهو ما يحاسب عليه القانون لذلك قرر مقاضاته بتحرير محضر ضده.

هاجم الفنان مصطفي قمر الناقد الكبير طارق الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، بسبب انتقاد الأخير لفيلمه الجديد “ أولاد حريم كريم”.

وقال مصطفي قمر : هو انا مش طلبت منك تبعد عني اصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق انت كاتب كلام اهبل يدل للمرة المليون انك ماشفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق او مصلحة اي حد تاني (فكرني كدة شغلتك ايه….؟….

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