عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف كهربا صحيح| خالد الغندور يعلق على هزيمة الأهلي

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي هزيمة الاهلي أمس أمام اتحاد العاصمة في بطولة السوبر الأفريقي.

 

وأكد خالد الغندور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الأهلي قدم مباراة من أسوأ مبارياته ولم يكن يستحق الفوز علي الاطلاق مشددا أن الحكم أيضًا كان جيدا بنسبة كبيرة. 

 

وأضاف خالد الغندور أن هدف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي كان سليما ولم يكن تسللا مشددا أن ضربه الجزاء التي احتسبت علي الأهلي صحيحة. 

وأضاف أن هناك ضربة جزاء أخرى لاتحاد للعاصمة لم تحتسب والتي كانت بسبب محمد عبدالمنعم. 

 

وتابع أن الأهلي رفض انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب فخسر المنتخب أمام تونس وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة ولم يتوج بالسوبر الأفريقي. 

 

وتابع أن الأهلي قام بتنفيذ كافه طلبات مارسيل كولر المدير الفني للفريق طوال الفترة الماضية وتم رحيل سيد عبدالحفيظ وطبيب الفريق ولكنه فشل في قيادة الفريق أمس.

اتحاد العاصمة الأهلى الاعلامي خالد الغندور السوبر الإفريقي تحاد العاصمة سيد عبدالحفيظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

هل عاصفة التنين على الأبواب؟|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة بعد كارثة دانيال

موضوعات متعلقة

" كنا متشعلقين " .. أعرف أصعب كواليس تزيين محور التعمير بالاسكندرية

ترشيحاتنا

الصحة العالمية عن الوضع في ليبيا : أكثر من 9000 شخص في عداد المفقودين

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

تعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات

كيف فعلها؟| طفل يبتلع 8 إبر حقن.. والأطباء يتدخلون بـ "فتح بطنه"| تفاصيل مثيرة

الذكري السنوية الأولي.. إيرانيون يحيون ذكري وفاة مهسا أميني

تقرير مخابراتي يكشف أهداف روسيا في أوكرانيا خلال الشتاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعرها خرافي.. ساعة ياسمين صبري في دبي تثير الجدل

أعراض الحمل في الشهر الثالث.. التقلصات والإنتفاخ أبرزها 

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

فيديو

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ