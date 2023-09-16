هدف كهربا صحيح| خالد الغندور يعلق على هزيمة الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي هزيمة الاهلي أمس أمام اتحاد العاصمة في بطولة السوبر الأفريقي.

وأكد خالد الغندور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الأهلي قدم مباراة من أسوأ مبارياته ولم يكن يستحق الفوز علي الاطلاق مشددا أن الحكم أيضًا كان جيدا بنسبة كبيرة.

وأضاف خالد الغندور أن هدف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي كان سليما ولم يكن تسللا مشددا أن ضربه الجزاء التي احتسبت علي الأهلي صحيحة.

وأضاف أن هناك ضربة جزاء أخرى لاتحاد للعاصمة لم تحتسب والتي كانت بسبب محمد عبدالمنعم.

وتابع أن الأهلي رفض انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب فخسر المنتخب أمام تونس وخسر الأهلي أمام اتحاد العاصمة ولم يتوج بالسوبر الأفريقي.

وتابع أن الأهلي قام بتنفيذ كافه طلبات مارسيل كولر المدير الفني للفريق طوال الفترة الماضية وتم رحيل سيد عبدالحفيظ وطبيب الفريق ولكنه فشل في قيادة الفريق أمس.