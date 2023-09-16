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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للأسبوع الثانى .. استمرار دورة تنمية المهارات الإدارية للقيادات النسائية بالمحافظات بمركز سقارة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

تستمر دورة تنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية بالمحافظات، للاسبوع الثانى على التوالى بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتى يستفيد منها 50 قيادة نسائية في المحافظات ، وينفذها وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة.

 

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة التنمية المحلية لدعم المرأة و بناء قدراتها بإعتبارها شريكًا أساسيا لدعم التنمية فى المحافظات، تكاملا مع جهود الدولة لتمكين المرأة فى محاورها الرئيسية (السياسية والإجتماعية والإقتصادية) ورفع كفاءتها وبناء قدراتها.

ويختص البرنامج التدريبي بتنمية مهارات رائدات العمل التنفيذي في عدة مجالات منها فن إدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالتميز المؤسسي، والتواصل الإداري الفعال، وتحليل المشكلات وصنع القرار، بالإضافة إلى تنمية المهارات والجدارات القيادية، وإدارة الأزمات وكيفية التعامل الإعلامي معها، ومهارات التفاوض، وكيفية تشكيل فرق العمل، والتحول الرقمي في أداء الخدمات، ومهارات التمكين بالتعرف علي مفهوم التمكين وإستراتيجية تمكين المرأة وما هو المردود الإيجابي ومكتسبات المرأة المصرية منها.

 كما يحتوي علي تعريف التخطيط المستجيب لاحتياجات المرأة، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء المستجيب للنوع ،ومهارات التمكن والعناصر والمردود الايجابى ومفهوم التمكن واستراتيجية تمكين المرأة، ومهارات الاتصال والتواصل،  ودور القيادات في رؤية مصر 2030، والتنمية المستدامة وعلاقتها باستشراق المستقبل، والتطوير المؤسسي والحوكمة ومكافحة الفساد، ومدونة السلوك الوظيفي، وحروب الجيل الرابع ومواجهة الشائعات ،واكتساب مهارات التفاوض، حقوق المرأة العاملة في ظل قانون الخدمة المدنية ، وملامح نظام الإدارة المحلية في مصر، واستراتيجية حقوق الإنسان.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  اهتمام الوزارة بدعم دور المرأة و اشراكها فى خطط التنمية والذى يرتكز على إدراك عميق بالدور المتميز لها ، و يشيد به دائما  الرئيس عبدالفتاح السيسى، و يؤكد دائما على دور المرأة ومكانتها الرفيعة كسند أساسى فى التنمية الشاملة.

وأشار  إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030 ، وخاصة الأهداف التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن إدماج احتياجات الأسرة المصرية وبصفة خاصة المرأة والطفل ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات.

دورة تنمية المهارات الإدارية المحافظات مركز تدريب التنمية المحلية هشام امنة

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