لؤلؤة الصعيد.. السيسي يفتتح حزمة مشروعات تنموية في بني سويف

بوابة الصعيد الشمالية أو كما يطلق عليها الأهالي لؤلؤة الصعيد بني سويف تشهد ثورة تنموية بفضل إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومن المرتقب أن يفتتح أحدثها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد قليل.

وتشهد المحافظة طفرة صحية ومن المقرر ان يفتتح الرئيس بعض المشروعات الصحية بقرية سدس الأمراء مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة بنى سويف لافتتاح العديد من المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومن المشروعات التي من المقرر افتتاحها، بقرية سدس الأمراء مركز ببا ببني سويف، في قطاع الصحة، مشروع إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وإنشاء مركز طب الأسرة، ووحدة الإسعاف بقرية سدس' إنشاء جديد' والذي ينفذه جهاز التعمير، ضمن حزمة من المشروعات يجرى تنفيذها في القطاع الصحي لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة ببا، علاوة على تفقد نقطة شرطة سدس.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي، عددا من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدائرة مجلس قروي سدس الأمراء، مركز ببا محافظة بني سويف.

وتشمل المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والخدمة المجتمعية لتوفير حياة كريمة لأهالي بني سويف، حيث تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة، والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

وتعد مبادرة "حياة كريمة" المشروع الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى، وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.

ومن بين هذه المشروعات المجمع الخدمي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا في محافظة بني سويف، والذي أقيم على مساحة 560 مترا، ويتضمن العديد من أعمال تجهيز والفرش، كما أنه يتكون من ثلاثة طوابق "أرضي- ثاني- علوي".

يشمل المشروع الخدمي مركزًا تكنولوجيًا ومكتبًا للبريد ووحدة للتضامن وكذلك وحدة محلية ومكتب تموين، وأيضًا شهر عقاري.

ويهدف ذلك المشروع الخدمي إلى تقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة وكذلك مميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين بدائرة المجلس القروي وتوابعه.

واستهدفت مبادرة حياة كريمة تنفيذ 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببنى سويف، وكان على رأس تلك المشروعات تنفيذ ذلك المجمع الخدمي داخل عدد من القرى.

وتم تجهيز مجمعات الخدمات داخل قرى محافظة بني سويف على أعلى مستوى لتقديم خدماتها للمواطنين في سهولة ويسر وبأحدث الإمكانيات، كما قد شهدت المحافظة الانتهاء من إنشاء 12 مجمعًا خدميًا حكوميًا داخل 12 قرية بمركزي ببا وناصر المدرجين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأنشئ 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهى دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا، قمبش، سدس، هليه، صفط راشين، جزيرة ببا، وذلك حسب تصريح محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى.

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إحداث تطوير شامل بالقرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمات الصحية ومراكز الشباب، وهو ما نجحت فيه بالفعل