موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره وولفرهامبتون، اليوم السبت، على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 English و Arena Sport 3 HD Croatia و beIN Sports HD 3 TR.

ليفربول ضد وولفرهامبتون



يستهدف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وولفرهامبتون ومواصلة الزحف نحو القمة.



كان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، ثم حقق 3 انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.



ويأمل ليفربول في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد الظهور الكارثي الموسم الماضي وإنهاء البطولة في المركز الخامس.



على الجانب الآخر، يأمل وولفرهامبتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول تقربه من منطقه وسط الجدول.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.