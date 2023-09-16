ناقوس خطر .. شوبير يحذر الأهلي من هذا الأمر بعد خسارة السوبر الإفريقي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" كانت هناك أخطاء في الشكل والأداء من جانب الأهلي بالإضافة إلى غياب الروح، كما أن الحكم منح 10 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني أهدر منهم 5 دقائق ومفيش كده في العالم، لكن لا أقول أن هذا سبب هزيمة الأهلي”.

وأضاف:" ما حدث هو أن اتحاد العاصمة احترم الأهلي جدا ودخل اللقاء وهو يعلم أن حظوظه في المكسب أقل، لكنه نجح في تسجيل هدف وحافظ عليه".

وتابع:" على الأهلي أن يعيد حساباته سريعا، الأهلي لديه مباراة صعبة جدا في الدوري الإفريقي ضد سيمبا التنزاني، وستكون مباراة ضد فريق عنيف وجيد جدا والمدرجات بها 60 ألف مشجع تنزاني، والتحكيم الله أعلم شكله هيكون عامل ازاي".

وواصل:" الأهلي هو اللي خسر نفسه بطولة السوبر الإفريقي، هنا يجب البحث عن الأخطأء التي تسببت في الخسارة بدلا من إيجاد مبررات".

واختتم:" الخسارة ناقوس خطر لما هو قادم، الأهلي ينتظره النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بعد شهر، لذلك عليك أن تؤمن بحظوظك وتحترم منافسك، وأوعى تقول أصل ده سيبما التنزاني".