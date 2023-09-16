عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقوس خطر .. شوبير يحذر الأهلي من هذا الأمر بعد خسارة السوبر الإفريقي

مباراة الأهلي واتحاد
مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

علق الإعلامي أحمد شوبير، على خسارة الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" كانت هناك أخطاء في الشكل والأداء من جانب الأهلي بالإضافة إلى غياب الروح، كما أن الحكم منح 10 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني أهدر منهم 5 دقائق ومفيش كده في العالم، لكن لا أقول أن هذا سبب هزيمة الأهلي”.

وأضاف:" ما حدث هو أن اتحاد العاصمة احترم الأهلي جدا ودخل اللقاء وهو يعلم أن حظوظه في المكسب أقل، لكنه نجح في تسجيل هدف وحافظ عليه".

وتابع:" على الأهلي أن يعيد حساباته سريعا، الأهلي لديه مباراة صعبة جدا في الدوري الإفريقي ضد سيمبا التنزاني، وستكون مباراة ضد فريق عنيف وجيد جدا والمدرجات بها 60 ألف مشجع تنزاني، والتحكيم الله أعلم شكله هيكون عامل ازاي".

وواصل:" الأهلي هو اللي خسر نفسه بطولة السوبر الإفريقي، هنا يجب البحث عن الأخطأء التي تسببت في الخسارة بدلا من إيجاد مبررات".

واختتم:" الخسارة ناقوس خطر لما هو قادم، الأهلي ينتظره النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي بعد شهر، لذلك عليك أن تؤمن بحظوظك وتحترم منافسك، وأوعى تقول أصل ده سيبما التنزاني".

الأهلى السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة شوبير احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

خبر سار من الحكومة لأصحاب بطاقات التموين.. لا تفوت التفاصيل

نبيل الحلفاوي يرفض تهنئة اتحاد العاصمة بالسوبر لهذا السبب

الجرام يودع الـ1900 جنيه أخيرا|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب قبل قرار الحكومة

عاجل | بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة الزمالك رسمياً

سأتدخل بشكل عنيف| سبب غضب كولر بشدة.. وهذا ما قاله عن إمام عاشور ورضا سليم

ترشيحاتنا

فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

شاهد.. وصول الرئيس السيسي إلى بني سويف لافتتاح مشروعات تنموية

الرئيس السيسي يصل محافظة بني سويف ويلتقي أهالي قرية سدس الأمراء

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

أنهى حياة صديقه بسبب الفلوس.. تفاصيل مصرع راعى أغنام بالبحر الأحمر

مالوش في الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة في منزلك تصيبك بالصداع النصفي .. أحذر تناولها

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول الفول.. تفاصيل

كلها بأمان .. 10 نصائح اتبعها عند تناول حلاوة المولد  

الفرق بين ارتفاع وانخفاض الكوليسترول في الدم|تفاصيل لا تعرفها من قبل

فيديو

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

حقيقة خلاف أنغام وشيرين عبدالوهاب.. الرسائل المتبادلة تكشف الحقيقة.. فيديو جراف

مشاهد لا تتخيلها وجثث تحت الماء.. لحظات رعب يرويها الناجون من دانيال

جعلك الله واصلا يا سيسي.. شاهد فرحة أهل ليبيا بالمساعدات وهتافهم لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ