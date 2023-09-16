ضبط 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية .
فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.
وتم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب .
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .