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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

المتهمون
المتهمون

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمطرية .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، قيام 4 أشخاص مقيمين بالقاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وتم إستهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار ، وعثر بداخله على حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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التنقيب عن الاثار الحفر والتنقيب امن القاهرة المطرية مديرية أمن القاهرة

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