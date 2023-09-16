رئيس «مصر أكتوبر»: افتتاحات الرئيس في بنى سويف تعكس اهتمام الدولة بتنمية الصعيد

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظة بني سويف تعكس اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، من أجل رفع التهميش عن هذه المحافظات، خاصة في الأماكن الأكثر فقرا، مشيرة إلى أن محافظات الصعيد كانت مهملة في العصور الماضية، إلى أن جاء الرئيس السيسي وغير هذا الوضع نهائيا.

وأضافت “مديح”، في بيان لها، أن محافظات الصعيد كانت تواجه مشكلات وتحديات كثيرة، منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين، ولكن منذ إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لتطوير المناطق الأكثر فقرا واحتياجا، بدأنا نشاهد الإنجازات فى شتى المجالات.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن صعيد مصر يشهد طفرة تنمويةغير مسبوقة، نتيجة لوجود المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها والتي كان لها مردود إيجابي على أرض الواقع، والتي ساهمت في توفير وخلق العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة بالمحافظات ودعم أبنائها.

وأكدت أن هذه المشروعات عملت على الحد من الهجرة الداخلية التي كانت تحدث في العصور الماضية نتيجة لعدم وجود فرص عمل بمحافظات الصعيد.

وأوضحت “مديح” أن مبادرة حياة كريمة أضافت كثيرًا لمحافظات الصعيد، فما حدث من تنمية داخل محافظات الصعيد يجعلنا نشعر بالفخر بأن الدولة تعمل بكل قدم ساق على تنمية الصعيد الذي عاني من التهميش لسنوات عديدة، فمبادرة «حياة كريمة» غيّرت حياة المواطنين وحلت مشكلات القرى والنجوع الأكثر فقرا.

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر: “الدولة المصرية وضعت رؤية واضحة لخلق وتوفير فرص العمل في محافظات الصعيد، وذلك من خلال عمل مشروعات عملاقة كثيرة ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل في المراكز والقرى والمجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها”.