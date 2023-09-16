فرج عامر يعلق على هزيمة الأهلي لكأس السوبر.. تفاصيل

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على مباراة السوبر الإفريقي عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "بالرغم من كل شيء ، لكن من الواضح وجود مؤامرة متفق عليها من الكاف لإبعاد مصر (النادي الاهلي) علي احتكار بطولات افريقيا لكرة القدم ، لان الحكم كان موجة بشدة ضد الاهلي ويكفي ضربة الجزاء التي من حق كهربا وهذة الكرة وصلت الي رضا سليم. وانفرد بها بالمرمي وشاطها في جسم حارس المرمي ، لا يوجد اتاحة فرصة في ضربات الجزاء ، وايضا تعامل الحكم بغلاظة وشدة غريبة مع لاعبي الاهلي وسلاسة وابتسامة مع لاعبي شباب العاصمة ، الفساد في الكاف وصل الي منتهاها، وهذا الكلام اكدته اكبر صحيفة رياضية فرنسية صباح اليوم".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.