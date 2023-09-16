صحف السعودية| تضاؤل آمال العثور على أحياء في درنة .. مستشار الأمن القومي الأمريكي يشكر المملكة.. موسكو تشترط رفع العقوبات مقابل العودة لاتفاق الحبوب

«نزاهة» تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

«الجمارك»: 3 آلاف ريال حد أعلى لإعفاء أمتعة المسافر من الرسوم والضرائب

300 مشارك في قمة العلا: المملكة تتبنى مستقبل العالم

القوات الإسرائيلية تقتحم قرية بيتا في الضفة الغربية وتفتش منازل

المدّعي الخاص يطلب إصدار أمر بالحدّ من تصريحات ترامب



سلطت الصحف السعودية اهتمامها بليبيا والفيضان المدمر الذي أتى على البلاد بعد عاصفة دانيال، علاوة على موضوعات أخرى.



قالت صحيفة الشرق الأوسط، يتضاءل الأمل في العثور على أحياء في درنة في شرق ليبيا بعد ستة أيام على فيضانات عنيفة اجتاحت المدينة وتسببت بمقتل آلاف الأشخاص.

وكانت عاصفة قوية ضربت الأحد شرق ليبيا، وأدت الأمطار الغزيرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافا.

فجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، وحطمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وأشار أحد مصوري الوكالات الدولية، إلى أن المياه الجارفة خلفت وراءها مشهد دمار ويبدو كما لو أن زلزالا قويا ضرب جزءا كبيرا من المدينة التي كانت قبل الكارثة تضم مائة ألف نسمة.

وفي ظل صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة في ليبيا حتى قبل الكارثة، تتضارب الأرقام عن أعداد الضحايا.

وقد أعطى وزراء في حكومة الشرق أرقاما غير متطابقة. لكن في آخر حصيلة، أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الشرق الأربعاء أن أكثر من 3800 شخص قضوا في الفيضانات. أما المفقودون فبالآلاف، وفق مصادر عدة، بينها الصليب الأحمر الدولي.



في شأن آخر، أوردت الشرق الأوسط، بأنه قد أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم (السبت) أن روسيا أكدت مرارا أن الباب مفتوح أمام استئناف العمل بمبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وأنه يجب على الولايات المتحدة التحرك فعليا لرفع العقوبات.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن أنتونوف قوله «أكدت روسيا مرارا وتكرارا، وعلى أعلى المستويات، أن الباب أمام استعادة العمل بمبادرة التصدير عبر البحر الأسود لا يزال مفتوحاً».

لكنه قال: «يجب فقط ضمان تنفيذ مطالب الجانب الروسي المشروعة بالتطبيق الصارم لاتفاقيات إسطنبول».

أوردت الصحيفة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم (السبت) قرية بيتا، جنوب نابلس بالضفة الغربية، حيث قامت بتفتيش عشرات المنازل وسط مواجهات عنيفة مع المواطنين.

ونقت عن مصادر محلية فلسطينية قولها إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت القرية من عدة محاور، وإن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية شاركت بعملية الاقتحام؛ إذ أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، في حين رشق المواطنون جنود الاحتلال بالحجارة، وأضرموا النار في إطارات السيارات، ووضعوا المتاريس أمام الآليات العسكرية».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة «معاً» أن شهود عيان قالوا إن «قوات الاحتلال اقتحمت عشرات المنازل بصورة همجية وقامت بأعمال تفتيش واسعة النطاق».



حول ترامب ذكرت الصحيفة، أنه قد طلب المدّعي الخاص الأميركي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن أمس (الجمعة) إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأميركي السابق قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية إن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة بالملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر على آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين.

وردّد ترامب سريعاً على منصته «تروث سوشال» قائلاً: «إذاً، أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيساً (...) ولا يُسمح لي بالتعليق؟! إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟!».

وعدّ سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين، وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود». وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترمب «قد يخشى منطقياً أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه».



من جانبها، قالت صحيفة عكاظ، أصدر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بياناً رحب فيه بوصول الوفد الحوثي إلى الرياض، مقدماً الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على رعايتها لهذه المبادرة، داعياً جميع الأطراف إلى وضع حد للحرب والبناء على مكتسبات الهدنة التي جلبت قدراً من السلام إلى الشعب اليمني.

وأكد سوليفان أن الرئيس بايدن ومنذ الأسابيع الأولى في منصبة، جعل من تخفيف التصعيد وإنهاء الحرب في اليمن أحد أهم أولوياته في السياسة الخارجية.



في شأن آخر، قالت عكاظ، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية خلال شهر صفر 1445هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3452) جولة رقابية، والتحقيق مع (340) مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وإيقاف (134) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.



كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن خدمة الإقرار الجمركي للمسافرين، توفِّر إمكانية تعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإقرار عنها، وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة الأراضي السعودية للمسافرين الدوليين.

وكشفت أن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم والضرائب بشرط أن لا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

وأوضحت أن المواد الواجب الإقرار عنها تشمل ما يلي: العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات بما يصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعلى من 3000 ريال، السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

قالت صحيفة الرياض، شهدت "قمة العُلا العالمية للآثار" التي تستضيفها هذه الأيام قاعة "مرايا" بوادي عشار في محافظة العُلا، بتنظيم من الهيئة الملكية للمحافظة، أولى جلسات اليوم الأول للقمة، بحضور أكثر من 300 مشارك من مختلف دول العالم، التصميم العصري المنسجم مع عراقة الماضي لقاعة "مرايا" الذي يعكس هوية المكان على مراياه الأكبر من نوعها في العالم - حسب موسوعة "جينيس"- عبرت عنه بشكل كبير النقاشات التي دارت داخل القاعة المخصصة للقمة العالمية التي جمعت حوالي 40 متحدثا، ولم تكد الجلسات الحوارية تنطلق حتى كان المكان المخصص للفعاليات المنبرية مكتظا بالحضور الذي تفاعل مع كلمة ممثلة منظمة "اليونسكو" جيوتي هوساغراهار التي تحدثت عن علاقة المنظمة مع المملكة، مشيرة إلى أنها تمتد لعقود من خلال مذكرات تفاهم ومشروعات ثقافية رائدة، وأكدت أن أراضي المملكة ومنها "العُلا" تحتضن مخزونا كبيرا من الإرث الحضاري للبشرية وهو ما يحتم الحفاظ عليها وهذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز بشكل كبير على الاهتمام بالتراث الثقافي.