متبالغوش.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجمهور الأهلي| شاهد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة لجمهور الأهلي بعد خسارة كاس السوبر الافريقي ، عبر منصة أكس تويتر سابقاً.

وكتب: "‏نرجع ونقول هو نفس الفريق الذي حقق كل البطولات تقريبا.. وزادت عليه قوة مطلوبة ‏بالتأكيد رأينا تقصيرا وأخطاءً وغيابا للحلول.. ولكن بالتأكيد أيضا أن رد فعل الخسارة كان مبالغا فيه ربما لأنها كانت غير متوقعة.. وربما أيضا لأنها جاءت بعد اشتياق لرؤية الأهلي فلنتماسك ‏شخصية الأهلي ستعود".

خسر النادي الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة على ملعب الملك فهد بالطائف، في بطولة كأس السوبر الأفريقي، وتوج نادي اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى في تاريخه.

هدف تقدم فريق اتحاد العاصمة الجزائري جاء في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها زين الدين بلعايد بعد رجوع الحكم لتقنية الفيديو.

كما توج أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجائزة لاعب المباراة في كأس السوبر الأفريقي، رغم خسارة فريقه بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد بالمملكة العربية السعودية.