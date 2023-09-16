برلمانى مشيدا بـافتتاحات بنى سويف: الرئيس السيسى حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن مبادرة " حياة كريمة" غيرت وجه الحياة فى القرى والريف بشكل جذرى، مشيدا بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بنى سويف ضمن المبادرة اليوم وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة لكل مواطن.



وأضاف هندى، فى تصريحات له اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على تنفيذ رؤية مصر 2030 بمختلف ربوع الجمهورية، متابعا:" نشهد إنجازات وعدد من المشروعات القومية فى كل شبر من محافظات الجمهورية وهذا يعنى الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير والتجديد وتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وكل الملفات تشهد إنجازات وعمل غير مسبوق على مدار عصور كاملة".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإنجازات تأتي ضمن أهداف الجمهورية الجديدة، جميع مؤسسات الدولة تسير بخطوات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وتحظى محافظات الصعيد بالنصيب الأكبر من خطط التنمية.



وأكد هندي، أن محافظة بني سويف شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً فى البنية التحتية والتكنولوجية والتعليمية والتنموية وكان للمبادرة الرئاسية دور كبير فى هذه الإنجازات، إضافة لباقي محافظات الجمهورية التى تشهد عمل على قدم وساق لتحسين مستوى الخدمات.