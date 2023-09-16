100 مليون صحة .. توقيع الكشف الطبي وفحص أكثر من 63 ألف مواطن بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 63 ألف و800 مواطن ومواطنة، ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، خلال شهر أغسطس الماضي.

وشملت 5 مبادرات مختلفة استفاد منها أبناء المحافظة وهي "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، صحة الأم والجنين، صحة المرأة، السمعيات والكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة كبار السن".

محافظة سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم فحص 18 ألف و400 مواطن من خلال مبادرة "الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة"، والتي تُقدم خدماتها بـ 204 مقر بمختلف المدن والمراكز، مشيرا إلى فحص 34 ألف و400 سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، ومبادرة "صحة المرأة".

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم فحص 10 آلاف طفل ضمن مبادرة السمعيات بسوهاج، والتي تُقدم خدماتها أيضا بـ 204 مقر بنطاق المحافظة، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف إجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

كما تم فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة "كبار السن من 65 عام فما فوق"، وذلك بأربع مراكز كمرحلة أولى وهي "سوهاج، أخميم، جهينة، طهطا".