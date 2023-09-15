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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 300 علبة بسكويت منتهي الصلاحية خلال شهر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم ضبط 300 علبة بسكويت مختلفة الأنواع منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح في تصريحات لـ"صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن عملية الضبط تمت خلال حملات تموينية مُكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 300 علبة بسكويت مختلفة الأنواع، منتهي الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية طوال شهر أغسطس الماضي.

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وأشار "إبراهيم" إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كل الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

ونوه بأنه تم تحرير عدد من المحاضر التموينية والتي جاء بيانها كالآتي:" نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين: "لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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