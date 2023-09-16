في ذكراه .. قصة فؤاد المهندس وشويكار من أول نظرة إلى الزواج

تحل اليوم السبت 16 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الكبير فؤاد المهندس، الذي ولد في 6 سبتمبر عام 1924، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

يعد فؤاد المهندس، واحدًا من أبرز فناني الكوميديا فى العالم العربى، حيث قدم عددا كبيرا من الأعمال، وكان أكثرها نجاحًا التى جمعته بزوجته السابقة شويكار وتمكنا من تكوين ثنائى فنى ناجح.

قصة حب فؤاد المهندس وشويكار

تحدثت الفنانة شويكار في مداخلة هاتفية على فضائية "أون أي" العام الماضي، وقالت إنه أثناء المشاركة في العمل الفني المسرحي «أنا وهو وهي»، طلب منها الفنان الكبير فؤاد المهندس الزواج أمام الموجودين في المسرح، مشيرة إلى أنه قال لها: "تتجوزيني يا شوشو".

وأكدت شويكار، خلال المداخلة الهاتفية، أنها تزوجت من المهندس في العمل الفني الذي تلا مسرحية «أنا وهو وهي»، منوهة إلى أنه هو أول من شجعها على تقديم الأعمال الفنية الكوميدية بالرغم من أنها كانت تخشى ذلك.

شويكار تتحدث عن حبيب عمرها فؤاد المهندس

كشفت الفنانة شويكار في لقاء متلفز مع برنامج "ست الحسن"، قبل عدة سنوات، عن أهم صفات الراحل فؤاد المهندس، قائلة: «لقد قابلته لأول مرة في مسرحية "السكرتير الفني"، بعد أن رشحني لها الفنان عبد المنعم مدبولي"، مضيفة: "كنت قد شاهدته قبل ذلك في فيلم "الشموع السوداء" مع الكابتن صالح سليم والفنانة الراحلة أمينة رزق وأعجبت بأدائه آنذاك واتصلت به لأخبره بأنه كان أفضل ممثل في الفيلم».

وأوضحت شويكار: "رغم تألقه على خشبة المسرح وجرأته، إلا أنه في الواقع كان إنسانا خجولا جدا» وتابعت: «أنا كنت باحبه في صمت وخجلت أن أفصح له عن ذلك ولا أعرف كيف أظهر له حبي".

واسترجعت شويكار أغلى ذكرياتها معه قائلة: "كان لا يأكل إلا من يدي وكنت سعيدة جدا بهذا، فبعد انتهائي من عملي كنت ادخل المطبخ وأطبخ له ما يحب من أصناف كان يفضلها ويطلبها مني"، مشيرة إلى أنها ما زالت تصنع تلك الأكلات لأولاده حتى الآن، حيث إنها مازالت على صلة جيدة بهم.