محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا مدارس للمستلزمات والأدوات المدرسية بمركز شباب مدينة قها

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن إقامة معارض أهلاً مدارس هي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء ورفع المُعاناة عن كاهل المواطن المصري، للعمل على توفير كافة المستلزمات والإحتياجات للطُلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كُبرى الشركات والمكتبات تزامناً مع إقتراب العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤م.



جاء ذلك خلال إفتتاح "محافظ القليوبية" اليوم لمعرض أهلاً مدارس تحت عنوان معرض المبادرات الشبابية ضد الغلاء الذي ينظمه مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والمُقام بمركز شباب مدينة قها لتوفير المُستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.



ويتضمن المعرض توفير الزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ، مع التركيز على المنتج المصري بهدف ترويج الصناعات المحلية، كما يُوفر المعرض كافة المستلزمات الدراسية؛ منها أقلام، وكشاكيل، وشنط ،وأحذية، وملابس أطفال وشباب، بتخفيضات تصل حتى٥٠٪، بالإضافة إلى توافر كل ما يلزم جهاز العروسة بأسعار مدعمة وتخفيضات تصل حتى٤٠٪ ، وذلك بمشاركة الشركات الكبرى. والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتموين.



وتفقد "المحافظ" المعرض والمنتجات المعروضة للإطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، كما التقى بالأهالي المترددين على المعرض، واستمع منهم عن توافر أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى مُلائمتها لهم ولكل المستويات الإجتماعية، مُعبرين عن رضاهم بتوافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، ومستلزمات جهاز العروسة، والتخفيضات التي تتراوح مابين٤٠ إلى٥٠٪.



وشدد "الهجان" على العارضين بعدم المُغالاة في الأسعار ومراعاة محدودي الدخل والإلتزام بالجودة العالية والأسعار المنخفضة ، مؤكداً على ضرورة المرور ومتابعة قوائم الأسعار للمنتجات المعروضة طوال فترة إقامة المعارض، وذلك للإطمئنان على مدى ملائمة أسعار المعروضات بالسوق الخارجي، وتوافر كافة الأدوات والإحتياجات المدرسية للطلبة والطالبات بالمراحل التعليمية المختلفة.