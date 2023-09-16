الرئيس الجزائري يتجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

توجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت 16 سبتمبر 2023، إلى ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها "غادر اليوم الرئيس عبد المجيد تبون، أرض الوطن متوجها إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان في توديع الرئيس تبون بمطار الجزائر الدولي، رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية محمد النذير العرباوي.