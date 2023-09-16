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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. وولفرهامبتون يفاجئ ليفربول بهدف مبكر

فريق ليفربول - أرشيفية
فريق ليفربول - أرشيفية

تقدم فريق وولفرهامبتون على ضيفه ليفربول بهدف مبكر في المباراة المقامة على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
جاء  هدف وولفرهامبتون عن طريق اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة.

وشهد تشكيل ليفربول ظهور وجه جديد في خط الدفاع وهو اللاعب جاريل كوانساه، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز - ماتيب - كوانساه - روبرتسون

الوسط:  ماك أليستر - جونز - سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح - جوتا - جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

وولفرهامبتون ليفربول الدوري الإنجليزي هوانج هي تشان محمد صلاح كوانساه

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