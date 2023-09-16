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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متحدثة القوات الاوكرانية تتوعد الصحفيين الروس .. وزخاروفا تسخر منها

ماريا زخاروفا
ماريا زخاروفا

نشرت المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية سارة آشتون سيريلو، فيديو تتوعد فيه بقتل ومحاسبة مسؤولين وصحفيين روس، بينهم متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.


وقالت المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية أن تهديداتها موجهة تحديدا للمراسل الحربي لجريدة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية ألكسندر كوتس، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ورئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فادييف

من جانبها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على هذه التهديدات قائلة: "سارة سيريلو، إذا أردت أن أفهمك فلتقولي كل ما قلتيه باللغة الأوكرانية، وسوف يفهمك الجميع بشكل صحيح على الفور، فهذه لغة أجدادك، اللغة الرسمية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، فاحترميها!".

وردا على تلك التهديدات ذكر بيان المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية صدور تعليمات من رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين للتحقيق من وجود أي تهدبدات للصحفيين الروس بعد التصريحات التي أدلت بها سيريلو، والتعامل معها بشكل قانوني.


وأضاف بيان اللجنة الروسية أن باستريكين أمر بالتحقق من التصريحات المنشورة في وسائل الإعلام من قبل المتحدثة سيريلو حول تضمنها تهديدات موجهة ضد الصحفيين الروس".

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