وزير الرياضة يهنئ ثنائي المنتخب لتنس الطاولة لفوزهما ببطولة أفريقيا والتأهل لأوليمبياد باريس

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعب منتخبنا عمر عصر ودينا مشرف في تنس الطاولة، بعد التتويج ببطولة أفريقيا في منافسات الزوجي المختلط.

وفاز لاعبو المنتخب لتنس الطاولة علي بطلي نيجيريا بنتيجة 3-1، ويتوجان ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بمنافسات الزوجي المختلط ويتأهلان إلى أولمبياد باريس.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.