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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شك الفكهاني في سلوك ابنته يدفعه لإنهاء حياتها| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم أقصد ق.تلها.. بهذه الكلمات اعترف الأب بإنهاء حياة ابنته بعد أن تفنن في تعذيبها لمدة أيام داخل مسكنه بمحافظة الفيوم، وذلك بعد أن شك في سلوكها، الأمر الذي دفع الأب الذي يعمل فكهاني إلى حبسها داخل الشقة وتعذيبها يوميًا حتى فارقت الحياة.  

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قرار عاجل من المحكمة

أجلت  محكمة جنايات الفيوم  بالدائرة السابعة ، أولى جلسات  محاكمة أب متهم بتعذيب  ابنته سارة  حتى الموت لشكه فى سلوكها، بعد أن تعذر إحضار المتهمين من محبسهم،  عقدت الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال وعضوية المستشارين وائل محمد وطه حسن والي، وأمانة سر  محمد عبد الحسيب.

 

 تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل القضية  الى شهر فبراير 2022، عندما  تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، بوفاة فتاة تدعى سارة . ش  ( 22 سنة ) ، وأن الأهالى يتهمون والدها بارتكاب الحادث، حيث كان الجيران يسمعون صرخاتها من كثرة تعذيب وضرب والدها الذى يعمل فكهاني.

 

وبتوقيع الكشف الطبى عليها  طبقا لقرار النيابة العامة بمركز اطسا ، أكد التقرير المبدئى لمفتش الصحة ، وجود كدمات وآثار تعذيب فى جسدها، ووجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

 

وبالقبض على الأب ومواجهته بالاتهامات، اعترف بأنه ، قام بضرب وتعذيب ابنته ولم يقصد إنهاء حياتها.

 

قررت النيابة العامة حبس الأب المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الفتاة ، ثم أحيل إلى محكمة جنايات الفيوم، التى أجلت أولى جلسات محاكمة المتهم لتعذر حضور المتهم من محبسه. 

آثار تعذيب الفكهاني ابنته تفاصيل صادمة

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