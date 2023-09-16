ليفربول يتأخر أمام وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

تأخر فريق ليفربول أمام مضيفه وولفرهامبتون بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب "مولينيو"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.



جاء هدف وولفرهامبتون عن طريق اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة السابعة.

وشهد تشكيل ليفربول ظهور وجه جديد في خط الدفاع وهو اللاعب جاريل كوانساه، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، روبرتسون

الوسط: ماك أليستر، جونز، سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، - جوتا، جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.