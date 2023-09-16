عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: قرارات الرئيس السيسي تخفف عن كاهل المواطنين لمواجهة الأعباء التضخمية

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

ثمن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين في إطار استكمال الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، وفي ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا، ثم ضاعفت منها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن تلك القرارات سيكون لها دور في تخفيف آثار تلك الأزمة ومواجهة الأعباء التضخمية.

وأضاف " صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي فضلا عن التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشية وغيرها من حزمة القرارات التي أصدرها السيسي خلال زيارته لبني سويف، تؤكد على أن الرئيس يشعر بما يشعر به المواطن من تحديات اقتصادية فرضتها الظروف العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس يدرك حجم المتاعب التي يعانيه المواطن، لذلك يحرص دائما على إصدار حزمة قرارات وإجراءات للتخفيف من تلك التحديات والصعوبات التي يوجهها.

وأشاد " صقر" بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصعيد، بعد عقود طويلة من التهميش، عانى خلالها أهالي صعيد مصر من الفقر وعدم توافر أساسيات الحياة، قبل أن تتوجه بوصلة التنمية لتعم كل محافظات مصر وعلى رأسها الصعيد، الذي حدثت فيه نقلة كبيرة بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال إن طابع الحياة في الصعيد تغير تمامًا منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث طالت خطط التنمية والتطوير كل قرية من قرى صعيد مصر، واستهدفت الدولة المصرية توفير حياة كريمة لكل أهالي الصعيد والنهوض بمستوى المعيشة من خلال كم المشروعات التي أطلقتها الدولة بشكل غير مبسوق هناك.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى مشروعات البنية التحتية التي تم إطلاقها، من صرف صحي وإدخال الغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة مجتمعات سكنية لائقة، كان لها الفضل في القضاء على العشوائيات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوه رضا صقر، بأن مشروعات التنمية في الصعيد شملت جميع المجالات، ولم تقتصر فقط على البنية التحتية، فقد توسعت الدولة في مشروعاتها لتحسين جودة الحياة بصعيد مصر والتسهيل على أهالينا، لذلك أنشأت العديد من الجامعات الحكومية والأهلية، الأمر الذي خفف على طلابنا ووفر عليهم مشقة الانتقال إلى العاصمة أو الدلتا، مضيفًا: "كما كان القطاع الاقتصادي محور اهتمام الدولة المصرية، فأنشأت العديد من المصانع التي وفرت فرص عمل كثيرة لشباب الصعيد".

وقال رئيس حزب الاتحاد: "كما أشدت بمبادرة حياة كريمة وما قامت به من إنجازات، أشيد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي يقدم نموذجًا فريدًا في رعاية السر الأكثر احتياجيًا والعمل كذراع تنموي للحكومة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

واختتم رضا صقر: "ما لمسته اليوم خلال مشاركتي في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبني سويف، يؤكد أننا أمام طفرة غير مسبوقة، لم تنجح الحكومات المتعاقبة على تحقيقها، وهو ما أظهر الاستقبال الحاشد من أهالي بني سويف للرئيس خلال زيارته التاريخية".

حزب الاتحاد رئيس حزب الاتحاد السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والأجور وبدل الصحفيين.. السيسي يصدر 8 قرارات تسعد المصريين

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

هل رسالة لـ اتحاد جدة؟| تسريب حجم ثروة محمد صلاح.. تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة

بعد يومين من إعلان السعر الرسمي.. علبة سجائر كليوباترا بكام في المحلات؟

هبوط أرضي في سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة

بعد ضياع لقب السوبر الأفريقي.. خبر سار لجماهير الأهلي

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

مش متعود أخبي عليكوا.. السيسي يعلق لأول مرة على أزمة انقطاع الكهرباء

ترشيحاتنا

السيسى: الحزمة الأولى من مخرجات الحوار الوطنى مُشجعة على الاستمرار

قرار قضائي عاجل بشأن منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب سياسي

يا وجع القلب.. والدة ضحيتي فيضانات درنة: واحد دفناه والتاني ضاع| فيديو

قرار نهائي لصندوق النقد والبنك الدوليان بخصوص المغرب .. الاثنين

زلزال وتسونامي.. العالم يعيش حالة ترقب خلال الساعات القادمة

وزير التعليم يتفقد مشروع الزي بمدرسة رشدى الصناعية الفنية ويفتتح معرض "سفراء الخير"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سريعة وشهية.. طريقة عمل بيتزا الدجاج بالأفوكادو الرائعة  

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

حقيقة تهديد عاصفة التنين لمصر.. الأرصاد تكشف أسرارها وتاريخها مع البلاد

اصبر خلي عزمك قوي.. إنقاذ ليبي وعمته في درنة من تحت الأنقاض| شاهد

فيديو

باي باي.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية روبي الشهيرة

اصبر خلي عزمك قوي.. إنقاذ ليبي وعمته في درنة من تحت الأنقاض| شاهد

أنغام ولا شيرين.. الملحن محمد يحيى يكشف عن صوت مصر الأول

زلزال المغرب مصطنع بسلاح هارب أم ظاهرة طبيعية ؟.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

اﻟﻤﺰﻳﺪ