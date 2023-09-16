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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: قرارات الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة تدعم المواطن في الظروف الراهنة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في قرية سدس الأمراء، مركز ببا، ببني سويف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، قائلا: الرئيس أثبت أنه على مسافة قريبة من كل مواطن مصري، ويدرك تماما حجم المعاناة الملقاه على كاهله بسبب الظروف الاقتصادية العصيبة.

وأكد عبد الهادي، أن تلك القرارات بمثابة طوق نجاه لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتؤكد أن المواطن سيظل في منتصف دائرة الاهتمام لدى القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يتحدث دائما أمام الشعب المصري بكل شفافية ووضوح وعرض السلبيات قبل الإيجابيات، مما جعله اليوم يستحوذ على حب المصريين وجعلهم يدركون حجم التحديات الراهنة.

ولفت أن الرئيس السيسي لم يغفل في قراراته عن أصحاب المعاشات، إذ وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة، مما يعكس مراعاة فخامته لكافة الفئات وحرصه على دعم الجميع وند يد العون لكافة الأسر المحتاجة.

وأضاف عبد الهادي، أن مبادرة حياة كريمة ساهمت في تغيير وجه الريف المصري سواء في الوجه القبلي أو البحريي، لا سيما الصعيد الذي عانى كثيرا من سنوات التهميش حتى أصبح اليوم على قائمة أولويات الحكومة ومبادرة حياة كريمة نجحت في تحسين جودة حياة صعيد مصر، وعملت على تقديم كافة الخدمات التي ساهمت في تلبية متطلبات واحتياجات الأهالي، فضلا عن تحويله لبقعة صناعية وزراعية جديدة قادرة على الإنتاج والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي.

السيسي حزب الحرية المصرى الحرية المصرى الحرية عيد عبد الهادي

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